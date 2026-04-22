В Самарской области задержали участников экстремистской группировки футбольных фанатов
В Самарской области задержали 10 членов запрещенного неформального объединения футбольных фанатов TheOppositionYoungSupporters (T.O.Y.S.).* Об этом сообщили в пресс‑службе УФСБ России по региону.
С 2025 года УФСБ по Самарской области совместно со Следственным управлением СК по региону проводит в отношении участников T.O.Y.S.* комплекс следственных и оперативно‑розыскных мероприятий.
В рамках уголовного дела задержаны 10 участников запрещённого объединения, в отношении которых уже избраны меры пресечения.
Участники TheOppositionYoungSupporters* с 2024 по 2025 год участвовали в массовых драках, избивали случайных прохожих, занимались пропагандой экстремистской и нацистской символики.
Организация T.O.Y.S.* решением Советского районного суда Самары от 11 апреля 2017 года внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность которых в РФ запрещена.
