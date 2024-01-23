Убившая восьмимесячную дочь петербурженка объяснила свой поступок

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В Санкт-Петербурге женщина убила свою восьмимесячную дочь, потому что та не хотела спать, об этом сообщили в Следственном комитете по городу.
По информации следствия, 18 января 23-летняя жительница Санкт-Петербурга задушила подушкой свою восьмимесячную дочь, потому что та не хотела засыпать.
После этого петербурженка уехала в гости к знакомому, оставив в одиночестве своего малолетнего сына. Пару дней спустя она вернулась домой, позвонила в полицию и заявила, что нашла труп своей дочери, которую она, якобы, оставляли на попечение приятельнице.
Женщину задержали. На неё возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что свою вину она полностью признала и рассказала следствию, как совершила это преступление.
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После этого петербурженка уехала в гости к знакомому, оставив в одиночестве своего малолетнего сына. Пару дней спустя она вернулась домой, позвонила в полицию и заявила, что нашла труп своей дочери, которую она, якобы, оставляли на попечение приятельнице.
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Евгения Парфентьева