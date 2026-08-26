Москвич метнул топор в прохожего, который сделал ему замечание

26 августа 2026, 11:44

На Чонгарском бульваре мужчина метнул топор в прохожего в ответ на замечание

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Дебошир кинул в прохожего топор после замечания на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка Росгвардии.