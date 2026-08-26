Москвич метнул топор в прохожего, который сделал ему замечание
Дебошир кинул в прохожего топор после замечания на юго-западе Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о происшествии на аллее возле жилого дома на Чонгарском бульваре. Неизвестный мужчина бросал топор в деревья, а после замечания прохожего метнул орудие в 36-летнего мужчину.
Росгвардейцы и полицейские задержали нарушителя. Им оказался 51-летний житель Москвы. Пострадавший, получивший резаную рану колена, был госпитализирован.
До этого сообщалось, что ранее судимый житель Кузбасса сбил сотрудника ДПС в Кемерово, когда правоохранитель пытался его остановить его. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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