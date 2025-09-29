Достижения.рф

Петербуржец избил пенсионерку в Красносельском районе города

Петербуржец избил 76-летнюю пенсионерку в Красносельском районе города
Фото: istockphoto/Motortion

В Петербурге 23‑летний молодой человек избил 76‑летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.



Инцидент случился на улице Здоровцева в Красносельском районе — нападение произошло рядом с пешеходным переходом. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в сентябре в том же районе происходил конфликт с поножовщиной на детской площадке, когда группа молодых людей не прошла мимо двух пьяных мужчин.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0