Петербуржец избил пенсионерку в Красносельском районе города

Петербуржец избил 76-летнюю пенсионерку в Красносельском районе города
В Петербурге 23‑летний молодой человек избил 76‑летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
Инцидент случился на улице Здоровцева в Красносельском районе — нападение произошло рядом с пешеходным переходом. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в сентябре в том же районе происходил конфликт с поножовщиной на детской площадке, когда группа молодых людей не прошла мимо двух пьяных мужчин.
