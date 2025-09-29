Треш-блогершу Юлю Финесс задержали в Москве после жалобы Мизулиной
В Москве задержали скандально известную блогершу Юлю Финесс (настоящее имя – Юлия Максимовская). Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Информации о деталях задержания пока не приводится.
Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично обратилась в Следственный комитет и МВД с призывом проверить деятельность 21-летней блогерши. По словам общественницы, Максимовская занимается продвижением крайне опасного контента.
Среди предъявленных обвинений – реклама магазинов по продаже запрещённых веществ, демонстрация интимной связи с 14-летним подростком, драки в прямом эфире и стрельба из пистолета в центре Москвы. Кроме того, Мизулина утверждает, что Финесс регулярно публикует треш-контент, нарушающий нормы морали и закона.
Юлия Финесс ранее получила известность как подруга покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), а также благодаря своим скандальным видео в соцсетях.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
