Треш-блогершу Юлю Финесс задержали в Москве после жалобы Мизулиной

29 сентября 2025, 18:00

Юля Финесс / Юлия Максимовская (фото: Instagram* @finesslovesosa)

В Москве задержали скандально известную блогершу Юлю Финесс (настоящее имя – Юлия Максимовская). Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Информации о деталях задержания пока не приводится.