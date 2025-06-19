Россиянин едва не получил интимную травму, проглотив ключ у стоматолога

В Кемерово мужчина едва не пострадал из-за ключа стоматолога
Фото: iStock / SbytovaMN

Житель Кемерово чуть не получил интимную травму после визита к стоматологу. Как сообщает Mash Siberia, во время процедуры мужчина случайно проглотил отлетевший ключ для затягивания имплантов.



Трехсантиметровый предмет застрял в прямой кишке пациента. Врачи больницы имени Подгорбунского успешно извлекли инородное тело.

Жизни россиянина ничего не угрожает.

Виктория Иванченко

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