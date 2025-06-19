Россиянин едва не получил интимную травму, проглотив ключ у стоматолога

19 июня 2025, 10:31

В Кемерово мужчина едва не пострадал из-за ключа стоматолога

Фото: iStock / SbytovaMN

Житель Кемерово чуть не получил интимную травму после визита к стоматологу. Как сообщает Mash Siberia, во время процедуры мужчина случайно проглотил отлетевший ключ для затягивания имплантов.