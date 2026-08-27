Россияне застряли в самолете на шесть часов после посадки в другом городе
Российские туристы провели шесть часов в самолете в аэропорту Челябинска
Российские туристы, летевшие из Хургады в Москву, застряли в аэропорту Челябинска после того, как рейс перенаправили на запасной аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Причиной инцидента стали временные ограничения, введенные в Шереметьево. По словам пассажиров, их не выпускали из самолета более шести часов.
«Мало-мальски кормят, вылет не дают. Уже просто невыносимо», — возмутился один из соотечественников.Позже он добавил, что через пару часов борт начали дозаправлять для вылета в Москву.
Ранее сообщалось, что сотни водителей застряли в пробке на трассе М-12 из-за перевернувшегося бензовоза.