Россияне застряли в самолете на шесть часов после посадки в другом городе

27 августа 2026, 12:30

Российские туристы провели шесть часов в самолете в аэропорту Челябинска

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Российские туристы, летевшие из Хургады в Москву, застряли в аэропорту Челябинска после того, как рейс перенаправили на запасной аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Причиной инцидента стали временные ограничения, введенные в Шереметьево. По словам пассажиров, их не выпускали из самолета более шести часов.

«Мало-мальски кормят, вылет не дают. Уже просто невыносимо», — возмутился один из соотечественников.