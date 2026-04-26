Петербуржец незаконно прописал в России около 30 мигрантов

26 апреля 2026, 11:22

В Санкт-Петербурге раскрыли схему нелегальной постановки на миграционный учёт иностранцев.





43-летний житель северной столицы вместе с сообщником фиктивно регистрировал приезжих из ближнего зарубежья в частных домах Гатчинского округа Ленинградской области. За свои услуги злоумышленники получали денежное вознаграждение.



Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в марте 2025 года организатору удалось незаконно поставить на учёт не менее 30 иностранных граждан. Помощником мужчины выступал 33-летний уроженец одной из стран Центральной Азии — его задержали полицейские. Самого организатора объявили в розыск.



Возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Полиция устанавливает других возможных соучастников преступления. Материалы дела передали в миграционную службу для решения вопроса о депортации нелегально зарегистрированных иностранцев.



