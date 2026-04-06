Петербуржец перепутал газ с тормозом и насмерть сбил жену
В Ленинградской области мужчина насмерть сбил свою жену, сдавая задним ходом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 5 апреля около пяти часов вечера возле одного из домов по улице Мира в поселке Морозова. По данным местного телеканала 78.ru, 48-летний водитель Hyundai Solaris перепутал газ с тормозом, в результате чего автомобиль выехал на газон, где стояла 54-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Супруги прожили в браке более 16 лет. Соседи называли их хорошей парой.
Уголовное дело возбудили о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновника ДТП отпустили под обязательство о явке.
