У петербурженки развился некроз после подтяжки груди
Жительница Санкт-Петербурга столкнулась с осложнениями после пластической операции. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
45-летняя женщина обратилась в клинику Parada за коррекцией формы груди и подтяжкой лба. Врачи предложили ей провести операцию в два этапа — за 450 тысяч рублей. После второго вмешательства начались проблемы.
Хирург иссек слишком много тканей, что привело к сильному натяжению, венозному застою, воспалению и некрозу. Более того, вг время операции на голове рану зашили вместе с волосами, из-за чего скопился гной. Когда состояние стало критическим, пациентка обратилась в другую клинику, где шокированные медики попытались исправить ситуацию.
Также оказалось, что хирург удалил около 50% тканей на груди. Теперь пострадавшей требуется сложная реконструкция, которая обычно проводится после онкологии и стоит около миллиона рублей. На восстановление и лечение она уже потратила более 800 тысяч.
Петербурженка подала на клинику в суд, дело передали в прокуратуру. По словам пациентки, она не единственная пострадавшая от этого хирурга. Тот, в свою очередь, вину не признает.
