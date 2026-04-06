Школьница сбежала из дома в Хакасии и уехала автостопом в неизвестном направлении
Mash: Сбежавшая из дома в Хакасии школьница может быть в Красноярском крае
В Хакасии продолжаются поиски 15-летней школьницы, которая ушла из дома 4 апреля. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Известно, что девушка передвигалась на велосипеде, однако позже двухколёсное транспортное средство обнаружили под мостом у трассы. По предварительным данным, именно в указанном месте беглянка могла остановить попутку.
В настоящее время рассматривается версия, что несовершеннолетняя может находиться на территории соседнего Красноярского края. Другой информации нет.
