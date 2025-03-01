Петербуржец поджёг три автомобиля на миллионы рублей по приказу голосов в голове

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Охранник Сергей Мельников задержан за поджог трёх автомобилей марки Volkswagen за несколько миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
По словам правоохранителей, сначала мужчина оборвал провода, ведущие к камерам видеонаблюдения, а затем поджёг автомобиль. Совершить эти действия его побудили голоса в голове.
Мужчина, находящийся в трезвом состоянии, облил неизвестной жидкостью Volkswagen Tayron, а после поджёг его. Вспыхнувший огонь перебрался на два соседних автомобиля Volkswagen Tayron X и Volkswagen Tavendor. В результате, все машины сгорели дотла.
Своими действиями обвиняемый причинил своему же работодателю, «Невской Автомобильной Компании», значительный материальный ущерб в размере 4 849 576 рублей.
Следователи уточняют, что Мельников не смог объяснить, чем были вызваны голоса в голове, которые натолкнули на преступление.
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Мужчина, находящийся в трезвом состоянии, облил неизвестной жидкостью Volkswagen Tayron, а после поджёг его. Вспыхнувший огонь перебрался на два соседних автомобиля Volkswagen Tayron X и Volkswagen Tavendor. В результате, все машины сгорели дотла.
Своими действиями обвиняемый причинил своему же работодателю, «Невской Автомобильной Компании», значительный материальный ущерб в размере 4 849 576 рублей.
Следователи уточняют, что Мельников не смог объяснить, чем были вызваны голоса в голове, которые натолкнули на преступление.
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Анастасия Чинкова