В Подмосковье задержали 15-летнего подростка за покушение на убийство своего сына

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В Орехово-Зуеве задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в попытке убийства своего ребёнка. Об этом пресс-служба ГСУ Следственного управления России по Московской области сообщила ТАСС.
По предварительной версии, 26 февраля несовершеннолетняя девушка в квартире родила ребёнка. После этого вместе с юным отцом она положила младенца пакет и оставила в мусорном контейнере. К счастью, ребёнок не погиб, поскольку его плач услышали прохожие.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. 15-летнего отца задержали, а вот мать пока не могут привлечь к ответственности, поскольку она не достигла необходимого возраста.
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Анастасия Чинкова