В Кузбассе силовики спасли женщину от агрессивного сожителя

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В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, находящегося в алкогольном опьянении, который угрожал сожительнице. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ведомства.
По данным «Сiбдепо», сотрудники Росгвардии прибыли к многоквартирному дому на улице Буркацкого после того, как поступило сообщение о том, что 39-летней женщине нужна помощь. Когда они приехали, их встретила заявительница. Она рассказала, что боится возвращаться домой, потому что её сожитель ведёт себя агрессивно.
В квартире сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который был явно пьян. По предварительной информации, он поссорился с сожительницей после того, как выпил алкоголь и вернулся домой.
Во время ссоры мужчина угрожал женщине и пытался её ударить. Она успела выбежать на улицу и вызвать полицию.
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В квартире сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который был явно пьян. По предварительной информации, он поссорился с сожительницей после того, как выпил алкоголь и вернулся домой.
Во время ссоры мужчина угрожал женщине и пытался её ударить. Она успела выбежать на улицу и вызвать полицию.
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Элина Позднякова