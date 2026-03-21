Петербуржец призывал совершать теракты и уехал в СИЗО
В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом пишет 78.ru.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, летом 2024 года мужчина, отвечая на публикации в одном из Telegram-каналов, разместил сообщения с призывами к совершению терактов. По версии следствия, эти обращения адресовывались неограниченному кругу пользователей мессенджера.
В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Задержание произошло 20 марта, после чего ему предъявили обвинение. На допросе мужчина вину не признал.
Обвиняемый и его защита настаивали на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или запрете определённых действий. Сам он заявил, что противоправных действий не совершал, и предположил, что его телефоном могли воспользоваться посторонние на работе.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу до 19 мая.
Читайте также: