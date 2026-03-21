Полиция просит помочь в поисках пропавшего подростка
В Иркутске второй день продолжаются поиски пропавшего подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.
Утром 20 марта 16-летний Игорь Гордиенко отправился на занятия и не вернулся домой. Мать школьника обратилась в полицию. По ее словам, последний раз она видела сына около 7:30 на улице Железнодорожной. Он должен был пойти в лицей при ИГУ, но с тех пор на связь не выходил. Дозвониться до юноши близкие не смогли — он не взял с собой телефон.
Приметы пропавшего: рост около 175 сантиметров, серо-зеленые глаза и русые волосы. В день исчезновения он был с черной спортивной сумкой. Неравнодушных жителей просят помочь в поисках. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят связаться с полицией или волонтерами.
