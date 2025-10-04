В Томске пьяный подросток избил 11-летнюю девочку в подъезде
В Томске 17-летний парень напал на 11-летнюю девочку в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел в доме №119А по улице Ивана Черных. Свидетели вызвали полицию, сообщив о том, что неизвестные ударили ребенка по голове. Прибывшие на место стражи порядка задержали одного из подозреваемых.
Медосвидетельствование показало, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас проводится проверка для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.
