«У меня самого двое детей. Я не бандит»: подозреваемого в похищении девочки в Балашихе арестовали
В Балашихе арестовали подозреваемого в похищении восьмилетней девочки
В Балашихе арестовали подозреваемого в попытке похищения восьмилетней девочки. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Уроженца Курганской области Виталия Мананникова взяли под стражу на два месяца, до 2 декабря.
При этом сам мужчина на заседании суда заявил, что не имел намерений похищать ребенка, а лишь взял девочку за руку, чтобы отвести её в полицию. По его словам, ему показалось, что ребёнок беспризорный или сбежал из дома.
«Я говорю: "Девочка, давай родителям сообщим". У меня самого двое детей. Я не бандит <...> Я работаю каждый день, чтоб помогать, а здесь какой-то ужас», – высказался Мананников.Мужчина признался, что во время инцидента находился в нетрезвом состоянии. Также он рассказал, что работает охранником, содержит семью и оказывает помощь бывшей супруге с дочерью из Кемерово.
Напомним, 1 октября Мананников увидел одиноко стоящую девочку, схватил её за руку и попытался увести в неизвестном направлении. Его остановили очевидцы происшествия. Следствие продолжается.