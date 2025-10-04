«У меня самого двое детей. Я не бандит»: подозреваемого в похищении девочки в Балашихе арестовали

04 октября 2025, 11:29

В Балашихе арестовали подозреваемого в похищении восьмилетней девочки

Фото: iStock/Rawf8

В Балашихе арестовали подозреваемого в попытке похищения восьмилетней девочки. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.





Уроженца Курганской области Виталия Мананникова взяли под стражу на два месяца, до 2 декабря.



При этом сам мужчина на заседании суда заявил, что не имел намерений похищать ребенка, а лишь взял девочку за руку, чтобы отвести её в полицию. По его словам, ему показалось, что ребёнок беспризорный или сбежал из дома.





«Я говорю: "Девочка, давай родителям сообщим". У меня самого двое детей. Я не бандит <...> Я работаю каждый день, чтоб помогать, а здесь какой-то ужас», – высказался Мананников.