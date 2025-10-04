Достижения.рф

Драка со стрельбой произошла возле бара в российском городе

В Новосибирске компания мужчин устроила драку со стрельбой возле бара
Фото: iStock/nixki

В Новосибирске конфликт неизвестных закончился дракой со стрельбой. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.



Все произошло сегодня ночью возле входа в бар на улице Большевистской. Начала разборки одна компания, затем к ней присоединилась другая, позже подъехавшая на «Ауди». После стрельбы один из мужчин выбросил оружие в кусты.

Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, как несколько человек кричат возле припаркованных машин, после чего раздаются выстрелы. Отмечается, что местные жители нередко наблюдают драки в том районе. Пока неизвестно, занимаются ли этой ситуацией в полиции.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии несколько парней устроили дрифт со стрельбой на заправке.

Лидия Пономарева

