Драка со стрельбой произошла возле бара в российском городе
В Новосибирске конфликт неизвестных закончился дракой со стрельбой. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.
Все произошло сегодня ночью возле входа в бар на улице Большевистской. Начала разборки одна компания, затем к ней присоединилась другая, позже подъехавшая на «Ауди». После стрельбы один из мужчин выбросил оружие в кусты.
Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно, как несколько человек кричат возле припаркованных машин, после чего раздаются выстрелы. Отмечается, что местные жители нередко наблюдают драки в том районе. Пока неизвестно, занимаются ли этой ситуацией в полиции.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии несколько парней устроили дрифт со стрельбой на заправке.
Читайте также: