В польском Щецине автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 12 человек

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В польском городе Щецин водитель влетел в толпу людей, после чего скрылся с места происшествия, об этом сообщает польское телевидение.
«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 12 человек тяжело ранены», — сообщили на сайте ТВ-канала.
Также известно, что водитель, устроивший страшную аварию, даже не остановился, а сразу скрылся с места происшествия.
Напомним, в начале февраля ДТП с пожаром произошло на волгоградской трассе. Водитель грузовика не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом и легковым автомобилем. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева