ФССП взыскивает свыше миллиона рублей с соликамского маньяка
Больше 17 лет судебные приставы пытаются взыскать с Александра Геращенко, осужденного пожизненно за серию убийств в Соликамске, компенсацию морального вреда в размере более 1,1 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные исполнительных производств, изученных РИА Новости.
Как установило следствие, в период с июля 1998 по декабрь 2006 года Геращенко совершил нападения на военнослужащего одной из войсковых частей, сотрудников военизированной охраны заводов, а также трех милиционеров с целью завладения оружием. В ноябре 2008 года Пермский краевой суд признал «соликамского стрелка» виновным в семи убийствах, совершенных при разбое, покушении на убийство, хищении оружия и других преступлениях, назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Согласно документам службы судебных приставов, в марте 2009 года в отношении Геращенко были возбуждены три исполнительных производства на основании исполнительных листов, выданных краевым судом. Общая сумма взыскания составляет 1,076 миллиона рублей, к которой добавлен исполнительский сбор в размере почти 80 тысяч рублей. Таким образом, на протяжении более 17 лет с осужденного пытаются взыскать свыше 1,156 миллиона рублей.
Ранее маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений. Подробности в нашем материале.
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