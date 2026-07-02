ФССП взыскивает свыше миллиона рублей с соликамского маньяка

02 июля 2026, 11:42

РИА Новости: свыше миллиона рублей взыскивают приставы с соликамского маньяка

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Больше 17 лет судебные приставы пытаются взыскать с Александра Геращенко, осужденного пожизненно за серию убийств в Соликамске, компенсацию морального вреда в размере более 1,1 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные исполнительных производств, изученных РИА Новости.