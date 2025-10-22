В Подмосковье водитель автобуса лез под куртку к маленькой девочке

22 октября 2025, 18:02

В Подмосковье водителя автобуса обвинили в домогательствах к ребёнку

Фото: Istock/Anna Savina

В Подмосковье местные жители выдвинули обвинения в адрес водителя автобуса. Они считают, что он домогался детей-пассажиров. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Агентство «Москва».