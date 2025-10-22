В Подмосковье водитель автобуса лез под куртку к маленькой девочке
В Подмосковье местные жители выдвинули обвинения в адрес водителя автобуса. Они считают, что он домогался детей-пассажиров. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Агентство «Москва».
Как сообщает канал, один из инцидентов произошёл 20 октября в автобусе маршрута 1212к в Сабурово. По словам пассажиров, водитель во время поездки пытался залезть под куртку девятилетней девочки.
Очевидцы засняли эти действия на видео. Они сообщили, что ребёнок находился в состоянии шока и покинул транспорт на одной из остановок. Свидетели предполагают, что водитель мог совершать подобные действия и раньше.
Сейчас жители посёлка разыскивают родителей девочки. Они полагают, что те могут дать более подробные показания и обратиться в полицию.
