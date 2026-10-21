В Кузбассе пьяный водитель перешел реку вброд, пытаясь скрыться от ГАИ
В Кузбассе пьяный мужчина перешел реку вброд, пытаясь скрыться от ГАИ. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
На улице Совхозной в поселке Крапивинский сотрудники госавтоинспекции ОМВД по Крапивинскому округу заметили автомобиль Chery Tiggo, водитель которого ехал без ремня безопасности. Полицейские подали сигнал об остановке, но автомобилист проигнорировал требование и попытался скрыться.
Нарушая правила дорожного движения, местный житель свернул на грунтовую дорогу, ведущую к лесу. Когда злоумышленник понял, что не сможет уйти от погони, он бросил машину, перешел реку Мунгат вброд и скрылся в лесу. Вскоре преступник вернулся к автомобилю, где его и задержали.
Медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови мужчины в 1,5 раза превышал допустимый, сообщили в главном управлении полиции. Госавтоинспекторы составили шесть административных протоколов на 37-летнего водителя, включая управление в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу, неиспользование ремня безопасности, отсутствие страховки и отказ остановиться по требованию. Ему назначены штрафы на общую сумму 69 300 рублей. Кроме того, суд может лишить злоумышленника прав на срок до двух лет.
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