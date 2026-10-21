В Кузбассе пьяный водитель перешел реку вброд, пытаясь скрыться от ГАИ

21 октября 2026, 09:05

Житель Кузбасса, скрываясь от ГАИ, бросил машину и перешел реку Мунгат вброд

Фото: iStock/Ajax9

В Кузбассе пьяный мужчина перешел реку вброд, пытаясь скрыться от ГАИ. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.