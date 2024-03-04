Петербуржец украл деньги у любимой, чтобы повысить уровень персонажа в игре

Фото: iStick/Ekaterina Varnakova
В Санкт-Петербурге 25-летний Антон, обожавший виртуальную войну в популярном шутере PUBG, похитил у своей возлюбленной Марины 250 000 рублей – сбережения на покупку квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Антон и Марина были парой около пяти лет, но жили в разных мирах. Марина трудилась, не покладая рук, откладывая каждую копейку на приобретение отдельной комнаты в коммунальной квартире. Антон же, наоборот, целыми днями пропадал в спортзале, качая мышцы, и повышал уровень своего персонажа в компьютерной игре.
В один роковой день Марина решила собрать вещи и покинуть Антона. Планы на совместное будущее рухнули. Начав собирать свои сбережения, спрятанные в тайнике, она пришла в ужас: половины денег – 250 000 рублей – не было.
Сначала Антон все отрицал, но когда Марина обратилась в полицию, вынужден был признаться. Он раскаялся в своем поступке и возместил ущерб девушке, но этого оказалось недостаточно.
Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила в отношении него уголовное дело по обвинению в краже с причинением значительного ущерба, которое уже направлено в суд.
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В один роковой день Марина решила собрать вещи и покинуть Антона. Планы на совместное будущее рухнули. Начав собирать свои сбережения, спрятанные в тайнике, она пришла в ужас: половины денег – 250 000 рублей – не было.
Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила в отношении него уголовное дело по обвинению в краже с причинением значительного ущерба, которое уже направлено в суд.
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Сергей Калугин