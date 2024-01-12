Находчивый менеджер фирмы переоделся в женщину и украл у начальника 18 млн рублей

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В Москве менеджер фирмы переоделся в женщину и украл с работы 18 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, молодого человек задержали.
Аферу века попытался провернуть 27-летний Егор, который работал в компании «Веллдан». В фирме он работал три года, поэтому руководитель доверил ему деньги и попросил убрать их в сейф.
22 декабря Егор не явился на работу и перестал отвечать на звонки, а деньги из сейфа пропали. По данным следствия, парень надел женскую одежду, чтобы по камерам видеонаблюдения не было понятно что это мужчина, и вынес деньги.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина пять раз пытался украсть мандарин из магазина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак