Петербуржец «заправил» чужую иномарку перловкой

11 августа 2026, 13:12

В Санкт-Петербурге мужчина насыпал перловку в бензобак чужой машины

Фото: istockphoto/Svittlana

В Санкт-Петербурге местная жительница столкнулась с необычной поломкой автомобиля: вместо бензина в топливном баке ее Skoda оказалась перловая крупа. Инцидент произошел еще в мае прошлого года, но подробности стали известны только сейчас, пишет Telegram-канал 78.