Петербуржец «заправил» чужую иномарку перловкой
В Санкт-Петербурге местная жительница столкнулась с необычной поломкой автомобиля: вместо бензина в топливном баке ее Skoda оказалась перловая крупа. Инцидент произошел еще в мае прошлого года, но подробности стали известны только сейчас, пишет Telegram-канал 78.
Женщина не смогла проехать и пары метров от дома — машина внезапно заглохла и отказалась запускаться. Владелице пришлось вызывать эвакуатор и доставлять иномарку в автосервис.
Диагностика шокировала механиков: в баке вместо горючего они обнаружили зерна перловки. Попав в топливную систему, крупа разбухла от конденсата, полностью парализовав работу бензонасоса и выведя из строя форсунки. Восстановление автомобиля обошлось потерпевшей в 20 тысяч рублей.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника. Им оказался местный житель, против которого возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Фигурант уже дал обещание полностью компенсировать понесенные автовладелицей расходы.
Читайте также: