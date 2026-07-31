Машина сбила пешеходов на зебре в Казани
В Казани произошло ДТП с участием пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на двух мужчин, в результате чего их отбросило ударом в воздух, они перевернулись и приземлились на асфальт, пишет Telegram-канал «Вечерняя Казань Новости».
На видео отчетливо видно, как пешеходы начали пересекать проезжую часть по зебре, после чего в них врезался легковой автомобиль. СМИ опубликовало соответствующие кадры.
В результате инцидента пешеходы получили травмы. Информация о тяжести их состояния на данный момент не раскрывается. Обстоятельства аварии, включая скорость движения и возможные нарушения ПДД, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
Ранее ДТП с участием нескольких машин случилось на МКАД. Подробности в нашем материале.
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