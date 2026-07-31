Машина сбила пешеходов на зебре в Казани

31 июля 2026, 18:02

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Казани произошло ДТП с участием пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на двух мужчин, в результате чего их отбросило ударом в воздух, они перевернулись и приземлились на асфальт, пишет Telegram-канал «Вечерняя Казань Новости».