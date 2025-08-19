Участник «Битвы экстрасенсов» Артур Микберидзе погиб в ДТП в Таиланде
В Таиланде трагически погиб Артур Микберидзе, известный участник двух сезонов шоу «Битва экстрасенсов».
По информации Telegram-канала «Mash», ясновидящий получил серьезные травмы легких в результате падения с мотоцикла. Ему было всего 42 года. У Артура остались пятеро детей и жена. В последние годы семья проживала в Таиланде, где, по словам супруги, их «поддерживала сама Вселенная».
Помимо участия в шоу, Микберидзе также работал психологом и развивал собственные методы в области экстрасенсорики. Вместе с супругой-ясновидящей он обучал людей ченнелингу и другим сверхспособностям, проводя занятия как в офлайн, так и в онлайн-формате.
