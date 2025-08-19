Семья с детьми отравилась жареными колбасками в отеле в Египте
Семья с детьми отравилась жареными колбасками в отеле в Египте. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Диана отправилась с детьми на отдых в пятизвёздочный отель AMC Royal Hotel & Spa, расположенный в Хургаде. Стоимость путёвки составила более 200 тысяч рублей за неделю.
Первые четыре дня всё было хорошо, но на пятый день после ужина, во время которого они ели жареные колбаски, всем членам семьи стало плохо. У женщины и детей началась рвота, поднялась температура, и заболел живот. В таком состоянии они вернулись в Россию, где ещё неделю страдали от последствий отравления.
Стоит отметить, что ранее туристы уже высказывали недовольство качеством обслуживания в этом отеле.
