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Петербуржца, который «заминировал» самолет из мести беременной жене, отправили в колонию

«Заминировавшего» самолет «Уральских авиалиний» петербуржца отправили в колонию
07 августа 2024, 15:41
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Жителя Петербурга Рафикджона Юсупова, сообщившего о ложном теракте на борту «Уральских авиалиний» из-за обиды на беременную жену, отправили в колонию. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что мужчину приговорили к трем годам колонии и выплате штрафа в размере 1,8 млн рублей. Юсупов во время судебного заседания раскаялся и публично извинился.

Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина позвонил в аэропорт и заявил, что на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан летит его жена, в чемодане которой находится «бомба». В результате из самолета были эвакуированы 148 пассажиров и 8 членов экипажа, а рейс задержали на 6 часов.



В результате проверки ничего подозрительного в багаже женщины не обнаружили.

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Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ
Адвокат: обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США Карелина признала свою вину
07 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/Michał Chodyra

Гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.
Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков. Точная сумма, которую женщина перевела на помощь ВСУ, не называется.

Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов добавил, что сможет озвучить свою позицию только после вынесения приговора.

О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале этого года. В ФСБ сообщили, что Ксения Карелина причастна к оказанию финансовой помощи Украине, ей было предъявлено обвинение в госизмене.

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#госизмена
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Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы
07 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что труп мужчины с гнилостными изменениями обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке. Он был накрыт ковром. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковной Лобне произошел взрыв. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.

До этого в Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Его госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.

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#мужчина
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Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом
07 августа 2024, 14:42

Фото: РИА Новости

В реанимации скончался водитель КамАЗа, устроившего ДТП с поездом в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
«Мужчина, 44 года (водитель "КамАЗа" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», — сказали в администрации.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в больнице находятся трое пострадавших в результате аварии.

Напомним, авария произошла 29 июля, состав следовал в Адлер из Казани, когда на переезд выехал грузовик. Предполагается, что водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться. Однако на расстоянии 200 метров от состава водитель грузовика резко ускорился в то время, как проскочить уже было невозможно. Машинисты активировали экстренное торможение и покинули поезд.

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Совладелец провайдера «Мастертел» Виталий Езопов обнаружен мертвым у себя в квартире
Baza: Совладелец провайдера «Мастертел» Виталий Езопов обнаружен мертвым
07 августа 2024, 14:16

Фото: iStock/SergeyPankratov

Совладельца одного из крупнейших в стране телекоммуникационных провайдеров «Мастертел» Виталия Езопова нашли мёртвым в его квартире в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 48-летний предприниматель не вышел на работу, а помощница не смогла с ним связаться. Позже в квартиру Езопова приехала его супруга.

Она обнаружила на кровати лежало тело мужчины, рядом — баллон с надписью «Азот» и трубка, на голове — целлофановый пакет. Визуальных признаков насилия на теле не было.

Накануне бизнесмен обвинил топ-менеджмент в подготовке рейдерского захвата его компании. Виталий Езопов занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях.

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16-летней девочке-подростку выстрелили в голову в ПВЗ в Питере
16-летнюю россиянку госпитализировали после выстрела в голову в ПВЗ в Питере
07 августа 2024, 13:04

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Девочке-подростку в возрасте 16 лет выстрелили в голову в пункте выдачи заказов в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа, когда 17-летний юноша случайно выстрелил в сверстницу из пневматического пистолета.
Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Сейчас она в больнице, ее состояние медики оценивают как среднетяжелое. Предполагаемого виновника происшествия задержали и доставили в полицию, где он объясняет свой поступок.

По данным матери пострадавшей, юноша один раз звонил с извинениями, узнав самочувствие девушки. Полицейские проверяют данные и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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#полиция
#криминал
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В столичном аэропорту Шереметьево из посылки изъяли книгу о Владимире Зеленском
07 августа 2024, 12:52

Фото: iStock/morgan2

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 38-летний мужчина заказал себе в Польше книгу об украинском лидере «Шоумен», автором которой является американский журналист Саймон Шустер. Когда посылка прибыла в аэропорт, то книгу обнаружили и изъяли.

Согласно результатам экспертизы, данное произведение попадает в перечень товаров, запрещенных к провозу через границу ЕАЭС. Отмечается, что ее содержание может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам РФ, а также нравственности её граждан.

Мужчина, который заказал книгу, пояснил, что коллекционирует историческую литературу и купил ее для личного пользования. По факту произошедшего на него возбудили административное дело.

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«Выносили — руки не было вообще»: в Лобне произошел взрыв — подробности
В Лобне произошел взрыв — пострадал минимум один человек
07 августа 2024, 12:34

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев. Сообщается, что пострадал минимум один человек. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.
«Родственники приехали, начали вещи выносить. Что-то там было, взорвалось. Его выносили —кисти не было, руки вообще», — рассказала одна женщина.

В МЧС указали, что в жилом доме был хлопок, обошлось без пожара. На месте специалисты ведут работу. На первом этаже в одной из квартир выбило окна.

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#пенсионеры
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Призвавшая сжигать отели с иностранцами жена британского чиновника задержана
В Британии взяли жену чиновника Коннолли за призыв сжигать отели с иностранцами
07 августа 2024, 12:15

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Супруга члена окружного совета Западного Нортгемптоншира Люси Конолли задержана за призывы сжигать отели с иностранцами. Об этом пишет издание The Independent. Пост позже был удален.
«Массовая депортация сейчас же, сожгите все чертовы отели, полные ублюдков, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет», — сказано в публикации.

Отмечено, что за публикацию Конолли извинилась, добавив, что действовала, основываясь, на «ложных и вредоносных» данных. Полицейские получили на нее несколько жалоб в связи с подстрекательством к насилию. Женщине 41 год, сейчас ее арестовали и подозревают в разжигании расовой ненависти.

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Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях
07 августа 2024, 12:12

Фото: iStock/marchmeena29

В Дагестане шахматистка пыталась отравить конкурентку на соревнованиях. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что инцидент произошел на чемпионате республики. Одна из участниц попала в объектив камеры видеонаблюдения, когда вылила рядом с доской одной из соперниц неизвестное вещество. По информации Telegram-канала Baza, злоумышленницей оказалась 40-летняя Амина Абакарова.

Девушке, которая играла за этим столом чуть позже стало плохо, ей вызвали скорую. После просмотра видеозаписи с камер также вызвали и полицию.

Абакарову задержали. В отношении нее проводится проверка.

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