Петербуржца, который «заминировал» самолет из мести беременной жене, отправили в колонию

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Жителя Петербурга Рафикджона Юсупова, сообщившего о ложном теракте на борту «Уральских авиалиний» из-за обиды на беременную жену, отправили в колонию. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что мужчину приговорили к трем годам колонии и выплате штрафа в размере 1,8 млн рублей. Юсупов во время судебного заседания раскаялся и публично извинился.
Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина позвонил в аэропорт и заявил, что на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан летит его жена, в чемодане которой находится «бомба». В результате из самолета были эвакуированы 148 пассажиров и 8 членов экипажа, а рейс задержали на 6 часов.
В результате проверки ничего подозрительного в багаже женщины не обнаружили.
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Инцидент произошел в феврале этого года. Мужчина позвонил в аэропорт и заявил, что на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан летит его жена, в чемодане которой находится «бомба». В результате из самолета были эвакуированы 148 пассажиров и 8 членов экипажа, а рейс задержали на 6 часов.
В результате проверки ничего подозрительного в багаже женщины не обнаружили.
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Екатерина Коршунова