Петербуржца насмерть сбил тепловоз на станции Удельная

28 ноября 2025, 18:26

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Тепловоз сбил насмерть 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО в своем телеграм-канале.