Петербуржца насмерть сбил тепловоз на станции Удельная
Тепловоз сбил насмерть 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла вечером 27 ноября на станции Удельная. Мужчина переходил ж/д пути по пешеходному переходу на красный свет. Машинист пытался предупредить его гудком и резко затормозил, но не смог предотвратить столкновение. Петербуржец скончался на месте от несовместимых с жизнью травм.
Сейчас специалисты выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии. Сотрудники ведомства напоминают, что причиной несчастных случаев на железной дороге чаще всего становится нарушение правил безопасности.
