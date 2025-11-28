Достижения.рф

В Чите трое подростков получили сроки за теракт на железной дороге

ТАСС: подростков осудили от 6,5 года до 9 лет за теракт на железной дороге
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор троим подросткам из Иркутской области, назначив им сроки от шести с половиной до девяти лет за совершение террористических актов.



Как пишет ТАСС, по версии следствия, подсудимые подожгли станцию сотовой связи и релейный шкаф. Суд признал фигурантов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая террористический акт и содействие террористической деятельности.

В материалах дела говорится, что они также совершили поджог станции сотовой связи в городе Свирске.

Уточняется, что, помимо основных сроков, сидельцев ждут ограничения свободы.

Никита Кротов

