В Чите трое подростков получили сроки за теракт на железной дороге

28 ноября 2025, 17:50

ТАСС: подростков осудили от 6,5 года до 9 лет за теракт на железной дороге

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор троим подросткам из Иркутской области, назначив им сроки от шести с половиной до девяти лет за совершение террористических актов.