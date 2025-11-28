Рабочий провалился вместе с потолком в частной школе Петербурга
В Санкт-Петербурге в частной школе на Средней Подьяческой во время работ по ремонту обрушился потолок, и 50-летний рабочий упал в холл учебного заведения. Об этом сообщает телеканал «78».
По предварительной информации, среди учеников никто не пострадал — в момент происшествия дети находились в других помещениях. Рабочего с травмами доставили в больницу. Состояние уточняется.
Ряд источников также сообщает, что во время обрушения могла пострадать 70-летняя завуч школы, но официального подтверждения этой информации пока нет. Причины случившегося устанавливаются, на месте работает комиссия.
