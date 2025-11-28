Рабочий провалился вместе с потолком в частной школе Петербурга

28 ноября 2025, 17:33

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Санкт-Петербурге в частной школе на Средней Подьяческой во время работ по ремонту обрушился потолок, и 50-летний рабочий упал в холл учебного заведения. Об этом сообщает телеканал «78».