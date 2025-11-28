Люди застряли на аттракционе в столичном парке развлечений
В Москве люди застряли на аттракционе в парке развлечений «Остров мечты»
В Москве люди застряли на аттракционе «Воздушный поезд» в парке развлечений «Остров мечты». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент засняли на видео другие посетители. На кадрах видно, как вагон с двумя пассажирами — предварительно, взрослым и ребенком — замер на высоте.
По словам очевидцев, которые приводит источник, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сейчас они готовятся к спасательной операции.
