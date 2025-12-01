Петербуржца приговорили к пяти годам за хищение 320 млн у Минобороны

01 декабря 2025, 13:33

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова виновным в хищении почти 320 миллионов рублей при госконтракте Минобороны. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии и взыскание ущерба в доход государства.