Петербуржца приговорили к пяти годам за хищение 320 млн у Минобороны
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова виновным в хищении почти 320 миллионов рублей при госконтракте Минобороны. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии и взыскание ущерба в доход государства.
По информации суда, с марта по май 2020 года Виноградов организовал преступную группу, вовлекая директора одного из коммерческих предприятий. Целью объединения было хищение средств по госконтракту на строительство объекта в Приморском крае.
Фигуранты использовали подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, получив аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги переводились на счета третьих лиц и организации, не связанные с выполнением контракта, часть расходов шла на видимость строительной деятельности, зарплаты и налоги.
Суд признал Виноградова виновным по статье о мошенничестве, совершённом группой в особо крупном размере. Помимо колонии, с подсудимого взыскана полная сумма ущерба — 319,86 миллиона рублей.
