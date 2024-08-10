ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали командный состав подразделения ВСУ

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Российские военные ударили «Искандером» по приграничью Курской области, ликвидировав 15 человек командного состава подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по ранее разведанному месту, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ.
Ударом были ликвидированы 15 военнослужащих из командного состава подразделения украинской армии.
Ранее военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ударом были ликвидированы 15 военнослужащих из командного состава подразделения украинской армии.
Ранее военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова