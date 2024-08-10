В МО РФ раскрыли потери ВСУ под Курском

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До 1120 человек потеряли боевики ВСУ за все время атаки на Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что бои продолжаются.
«Всeго за врeмя боeвых дeйствий на курскoм нaправлении прoтивник пoтерял дo 1 120 вoеннослужащих и 140 eдиниц бронeтехники…» — доложили в Минобороны.Боевики ВСУ попытались вторгнуться на российскую территорию 6 августа. В район боев отправляли дополнительные силы ВС РФ. Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от врага населенный пункт Мартыновка. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал ситуацию достаточно серьезной.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов