Петербуржцам объяснили причину окутавшей город вони и посоветовали «переждать» запах
Химический запах в Петербурге связан с безветрием и может сохраниться до 8 сентября
Неприятный химический запах, который ощутили жители Санкт-Петербурга, может остаться в воздухе до понедельника, 8 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Как пояснили изданию в дежурной экологической службе, причина распространения запаха связана с неблагоприятными метеорологическими условиями. Отсутствие ветра приводит к скоплению на улицах продуктов жизнедеятельности города.
Жалобы на едкую вонь начали поступать поздним вечером 6 сентября.
«Пахнет как будто смесью нитриловой краски и хлора», — передавал слова местных жителей Telegram-канал «Осторожно, Новости».Неприятные ощущения отмечали в нескольких районах города, включая Приморский, Центральный, Фрунзенский, Невский, Петроградский и Колпинский.
Избавиться от «химической вони» не выйдет, пока погода не поменяется. Специалисты советуют петербуржцам набраться терпения и переждать неприятный инцидент.