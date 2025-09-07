Петербуржцам объяснили причину окутавшей город вони и посоветовали «переждать» запах

07 сентября 2025, 01:16

Химический запах в Петербурге связан с безветрием и может сохраниться до 8 сентября

Фото: iStock/Denis Mamin

Неприятный химический запах, который ощутили жители Санкт-Петербурга, может остаться в воздухе до понедельника, 8 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».





Как пояснили изданию в дежурной экологической службе, причина распространения запаха связана с неблагоприятными метеорологическими условиями. Отсутствие ветра приводит к скоплению на улицах продуктов жизнедеятельности города.



Жалобы на едкую вонь начали поступать поздним вечером 6 сентября. ​





«Пахнет как будто смесью нитриловой краски и хлора», — передавал слова местных жителей Telegram-канал «Осторожно, Новости».