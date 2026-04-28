Пожар в Ленобласти уничтожил два дома, есть пострадавший
В деревне Суоранда Всеволожского района огонь уничтожил два дома, один человек пострадал. Об этом рассказали в канале «МЧС Ленинградской области» на платформе MAX.
В ночь на 28 апреля пожарным поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома. Специалисты оперативно прибыли к зданию, расположенному на Центральной улице, и начали тушение очага. Отмечалось, что пламя успело перекинуться на второй дом.
К настоящему моменту пожар успешно локализовали. Также удалось спасти одного мужчину, но ему потребовалась госпитализация. По предварительной информации, у пострадавшего ожоги спины первой и второй степени, он находится в тяжёлом состоянии.
В пресс-службе МЧС напомнили, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра открытый огонь и газ на кухне. При этом россиянам желательно устанавливать в своих домах дымовые извещатели, чтобы вовремя заметить опасность.
