Две женщины пострадали при пожаре в многоквартирном доме Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге две женщины пострадали при серьезном пожаре в многоквартирном доме, сообщает РЕН ТВ.
Возгорание произошло вечером 28 апреля в Невском районе на улице Коллонтай. Огонь охватил две квартиры, общая площадь пожара составила 31 квадратный метр. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. К тушению привлекли четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом в НИИ имени Джанелидзе. Одна из женщин находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии. Сейчас она без сознания. Вторую пациентку поместили в отделение токсикологии, её состояние оценивают как стабильное.
Читайте также: