Толпа до смерти забила мужчину, показавшего гениталии на парковке у супермаркета

31 июля 2025, 19:27

В Малайзии толпа расправилась с мужчиной, показавшим гениталии на парковке

Фото: iStock/gorodenkoff

В Малайзии толпа до смерти забила 51-летнего мужчину, который показал свои гениталии на парковке. Об этом пишет издание MS News.