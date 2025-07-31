Толпа до смерти забила мужчину, показавшего гениталии на парковке у супермаркета
В Малайзии толпа до смерти забила 51-летнего мужчину, который показал свои гениталии на парковке. Об этом пишет издание MS News.
Отмечается, что трагедия произошла 27 июля в районе 19:30. На парковке около супермаркета в Малакке мужчина якобы показал свои гениталии, после чего гражданские лица до смерти избили его.
После произошедшего в Сети распространилась фотогшрафия лежащего на дороге тела.
По данным правоохранительных органов, поведение мужчины очень разозлило очевидцев, которые решили его наказать. В ходе драки продемонстрировавший свой половой орган местный житель получил удар в голову, от которого скончался на месте.
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