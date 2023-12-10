Певице Дубцовой стало плохо

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По информации Telegram-канала Mash, у российской певицы Ирины Дубцовой возникло недомогание, и ей была вызвана скорая помощь дома.
Ранее была информация о том, что певица Надежда Бабкина упала в обморок во время телевизионных съемок. Но эту информацию опроверг концертный директор певицы Сергей Горох. Он уточнил, что у Бабкиной были проблемы со здоровьем, но она не упала в обморок.
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