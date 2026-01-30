Пи Дидди признался в убийстве Тупака, угрожая другой своей жертве
Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, сделал шокирующее признание о своей причастности к убийству музыканта Тупака Шакура. Это заявление поступило от бывшего работника эскорт-агентства, который в судебном иске утверждает, что в 2012 году стал жертвой сексуального насилия со стороны P. Diddy, сообщает New York Post.
Мужчина по имени Стив Отис, который обвинил Шона Комбса в изнасиловании и угрозах, подал иск в Верховный суд Манхэттена на этой неделе. В документе он утверждает, что тот заставил его употреблять наркотики и принуждал к унизительным сексуальным действиям. Истец описал произошедшее как «долгую ночь сексуальных извращений» в одном из отелей в центре Нью-Йорка.
Puff Daddy (Пафф Дэдди, также известный под псевдонимами P. Diddy и Diddi) — один из самых влиятельных и состоятельных деятелей хип-хопа, исполнитель и продюсер, благодаря которому мир услышал некоторые песни Дженнифер Лопеc, Бейонсе Ноулз, Джастина Тимберлейка и Snoop Dogg. Несмотря на значительный вклад, который исполнитель внес в развитие музыкальной индустрии, за ним тянется длинный шлейф из громких скандалов, интриг и предосудительных поступков.
