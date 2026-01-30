Пи Дидди признался в убийстве Тупака, угрожая другой своей жертве

30 января 2026, 08:31

Фото: iStock/Michał Chodyra

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, сделал шокирующее признание о своей причастности к убийству музыканта Тупака Шакура. Это заявление поступило от бывшего работника эскорт-агентства, который в судебном иске утверждает, что в 2012 году стал жертвой сексуального насилия со стороны P. Diddy, сообщает New York Post.