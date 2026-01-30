Крупная акула набросилась на серфера и подбросила его в воздух мощным ударом по доске
Серфер столкнулся с крупной акулой во время катания у восточного побережья Австралии утром 29 января. Об этом сообщает телеканал 7News.
Инцидент произошел у мыса Флэт-Рок. Согласно материалу, хищник врезался в доску серфера всем телом. Удар оказался столь мощный, что мужчину подбросило в воздух, и он упал в воду. Несмотря на это, серфер не пострадал и смог самостоятельно добраться до берега.
В целях безопасности местные власти временно закрыли для посещения три пляжа: Флэт-Рок, Шарпс и Леннокс-Хед. Отдыхающим объяснили, что требуется некоторое время, чтобы оценить опасность у берега.
