Крупная акула набросилась на серфера и подбросила его в воздух мощным ударом по доске

30 января 2026, 01:06

На восточном побережье Австралии акула подбросила серфера в воздух ударом по доске

Фото: iStock/Nautilus Creative

Серфер столкнулся с крупной акулой во время катания у восточного побережья Австралии утром 29 января. Об этом сообщает телеканал 7News.