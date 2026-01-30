Женщина задушила своего малолетнего сына в Амурской области
В Амурской области женщина задушила своего малолетнего сына. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком Амурской области».
Преступление произошло вечером 29 января в городе Шимановске. Следователи возбудили в отношении 40-летней местной жительницы уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Подозреваемая уже задержана. Следствие проводит с ней необходимые мероприятия и выясняет мотивы произошедшего. Пока нет информации о том, что сподвигло ее на жестокое удушение ребенка. Женщине назначили медицинскую, молекулярно-генетическую и психиатрическую судебные экспертизы.
