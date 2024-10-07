«Кому ты теперь нужна»: новосибирец заразил невесту ВИЧ и изменил сразу с двумя девушками, подробности

Фото: iStock/globalmoments
Мечты Ирины (все имена изменены) из Новосибирска о свадьбе рухнули в последний момент. После операции в 2014 году она узнала о своем суженом то, что навсегда изменило ее жизнь. А последовавшая за этим случайность — окончательно разрушила все надежды на семейную жизнь.
Подробности истории — в материале «Радио 1».
Ирина познакомилась с Никитой в 2013 году в приложении для знакомств. Пара начала активно переписываться, ходить на свидания. Девушка говорит, что деньги были явно последним поводом для их отношений.
Ирина поверила. А вскоре получила предложение руки и сердца.
Первое время Ирина винила себя, так как стала думать, что заразилась от бывшего, с которым она два года встречалась до Никиты. Девушка сразу же позвонила ему и стала требовать объяснений.
Фото: iStock/Motortion
Бывший покорно сдал все анализы. И оказался чист.
Именно так Ирина поняла, что ВИЧ она подхватила именно от Никиты, ведь ни с кем больше у нее не было близких отношений.
Девушка отправилась к жениху и рассказала обо всем. Его реакция лишь подтвердила ее опасения.
Девушка предпочла умолчать о находке, пока не убедится во всем сама. В итоге это оказалось правильным решением.
Фото: iStock/Nimito
Ирина решила не бросать в беде других девушек. Через общих знакомых ей удалось найти любовниц бывшего жениха и связаться с ними. Оказалось, что Никита искал новые знакомства как в жизни, так и на работе. Обеим он говорил, что с его здоровьем все в порядке.
Однако из-за формальности Никите удалось избежать наказание.
После отказа в возбуждении уголовного дела девушка, которая вместе с Ириной писала заявление, уехала за границу, где вышла замуж. Старается забыть о случившемся.
Вторая любовница, с которой Никита познакомился на работе, стала жить вместе с ним. У них родился ребенок.
Сама Ирина спустя годы встретила другого парня и сразу рассказала ему о своем диагнозе. Благодаря терапии вскоре смогла родить здорового ребенка. Однако отношения все равно не сложились и они расстались.
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Предложение руки и сердцаФото: iStock/artisteer
Ирина познакомилась с Никитой в 2013 году в приложении для знакомств. Пара начала активно переписываться, ходить на свидания. Девушка говорит, что деньги были явно последним поводом для их отношений.
«До сих пор не могу понять, почему я в него влюбилась. Но точно не из-за денег. Часто говорят, что, мол, повелась на богатого — теперь получай, но это не про меня. Я тогда работала в банке, и у меня была машина лучше, чем у него», — поделилась Ирина с «КП-Новосибирск».Спустя какое-то время Ирина и Никита съехались и стали жить вместе. Во время близости молодые люди отказывались от контрацепции. Парень заверял, что бояться нечего, и в случае чего может показать все нужные справки.
Ирина поверила. А вскоре получила предложение руки и сердца.
Диагноз его не удивилЛетом 2014 года Ирина попала в больницу, где ей провели гинекологическую операцию. То, о чем рассказал врач, стало для нее шоком. У девушки обнаружили ВИЧ.
Первое время Ирина винила себя, так как стала думать, что заразилась от бывшего, с которым она два года встречалась до Никиты. Девушка сразу же позвонила ему и стала требовать объяснений.
Фото: iStock/Motortion
Бывший покорно сдал все анализы. И оказался чист.
Именно так Ирина поняла, что ВИЧ она подхватила именно от Никиты, ведь ни с кем больше у нее не было близких отношений.
Девушка отправилась к жениху и рассказала обо всем. Его реакция лишь подтвердила ее опасения.
«Он был абсолютно спокоен: диагноз его не удивил. Сначала он отказался сдавать анализы, но потом я все-таки уговорила его обратиться к врачам», — приводят в издании слова Ирины.Результаты анализов расставили все по своим местам — у Никиты тоже диагностировали ВИЧ.
«Но я его простила. Знаете, он говорил: «Кому мы теперь такие нужны — с таким диагнозом? Нам суждено быть вместе». И я ему верила», — рассказала девушка.
ИзменаИрина продолжала покорно верить в искренность своего жениха. Пока не произошла случайность — в машине нашелся незнакомый телефон.
Девушка предпочла умолчать о находке, пока не убедится во всем сама. В итоге это оказалось правильным решением.
Фото: iStock/Nimito
«А потом прочитала сообщения. Когда я поняла, что там интимная переписка с двумя девушками, причем они явно давно встречались, то сразу показала ее Никите и спросила, что это», — рассказала Ирина «КП».Даже в этот момент жених пытался выкрутиться из ситуации. Стал убеждать невесту, что телефон не его, а друга. Однако в сообщениях фигурировало именно его имя.
«Так что врать было бесполезно. Я сразу же его бросила», — подчеркнула девушка.
Он заразил всехФото: iStock/Boyloso
Ирина решила не бросать в беде других девушек. Через общих знакомых ей удалось найти любовниц бывшего жениха и связаться с ними. Оказалось, что Никита искал новые знакомства как в жизни, так и на работе. Обеим он говорил, что с его здоровьем все в порядке.
«И они тоже заразились от него ВИЧ», — добавила сибирячка.
Избежал наказанияИрина и одна из бывших любовниц Никиты решили пойти до конца и добиться справедливости. Девушки написали на парня заявление в полицию.
Однако из-за формальности Никите удалось избежать наказание.
«По документам мне официально поставили диагноз раньше него — он прошел полное обследование как контактный, когда я его уговорила. Но он мог знать диагноз, сдав анализ анонимно. Я уверена в этом, но юридически этого никак не докажешь», — цитируют Ирину в «КП».Фото: iStock/Everyday better to do everything you love
После отказа в возбуждении уголовного дела девушка, которая вместе с Ириной писала заявление, уехала за границу, где вышла замуж. Старается забыть о случившемся.
Вторая любовница, с которой Никита познакомился на работе, стала жить вместе с ним. У них родился ребенок.
Сама Ирина спустя годы встретила другого парня и сразу рассказала ему о своем диагнозе. Благодаря терапии вскоре смогла родить здорового ребенка. Однако отношения все равно не сложились и они расстались.
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Данил Пономарев