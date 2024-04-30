«Пикник» поднял ценник на выступления после трагедии в «Крокусе»

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После инцидента в «Крокус Сити Холле» рок-группа «Пикник» повысила стоимость своих выступлений, пишет Telegram-канал Baza.
Согласно данным канала, организаторы выступлений «Пикника» теперь вынуждены заплатить в среднем три миллиона рублей, в то время как до трагедии гонорары составляли около двух миллионов.
Потребности группы в райдере остались неизменными: номера в пятизвездочном отеле, бутылка водки премиум-класса, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности. Важнейшей задачей охраны во время выступления, как указано в райдере, является обеспечение безопасности как зрителей, так и артистов.
Напомним, 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник», открыв стрельбу и поджигая здание. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.
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Потребности группы в райдере остались неизменными: номера в пятизвездочном отеле, бутылка водки премиум-класса, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности. Важнейшей задачей охраны во время выступления, как указано в райдере, является обеспечение безопасности как зрителей, так и артистов.
Напомним, 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед выступлением группы «Пикник», открыв стрельбу и поджигая здание. Затем злоумышленники скрылись на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.
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Артем Кузьмин