Пылевая буря на острове Крит загрязнила воздух до опасного уровня
Концентрация желтой африканской пыли на греческом острове Крит достигла опасных для здоровья значений. Из‑за этого небо над регионом окрасилось в яркий желто‑оранжевый цвет, сообщает газета «Неа Крити».
По данным издания, облако пыли привело к рекордному уровню загрязнения — концентрация частиц достигла 830 микрограммов на кубический метр. Специалисты утверждают, что это в пять раз превышает безопасный порог. Местные врачи призывают жителей носить респираторы или защитные маски и минимизировать время пребывания на открытом воздухе.
Ситуация осложняется масштабным отключением электроэнергии в значительной части Ираклиона. Из‑за сложных погодных условий ремонтные работы могут затянуться. В ближайшую пятницу в районе Крита прогнозируются сильные ветра, которые, как ожидают метеорологи, помогут постепенно очистить воздух.
