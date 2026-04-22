Пилот авиалайнера потерял сознание при взлете после удара по голове дисплеем

Фото: istockphoto/Dushlik

В ходе выполнения рейса авиакомпании Southwest Airlines из Лас-Вегаса в Рено 8 апреля произошел инцидент.



Как пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK), во время набора высоты один из дисплеев в кабине Boeing 737, показывающий скорость и высоту, открепился и упал на голову командира судна Гарри Рида. Пилот потерял сознание.

Второй летчик немедленно подал сигнал бедствия и вернул самолет в аэропорт вылета. У командира воздушного судна диагностировали сотрясение мозга. После прихода в сознание его вырвало, а для эвакуации из лайнера потребовалось инвалидное кресло.

Перевозчик оперативно нашел замену, и борт вылетел в пункт назначения спустя полтора часа.

Никита Кротов

