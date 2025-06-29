Пилот и трое пассажиров погибли при крушении легкомоторного самолета под Коломной
В Подмосковье в районе деревни Паново потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18Т, предварительно, при исполнении фигуры высшего пилотажа, известной как «бочка». Как сообщает телегам-канал SHOT, в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту погибли. Среди них – пилот и трое пассажиров.
Трагедия произошла днем минувшей субботы, 28 июня. Воздушное судно загорелось после падения. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Вскоре пожар ликвидировали, разрушений нет. Отмечается, что самолет не имел разрешения на вылет из аэропорта.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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