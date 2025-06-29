Пилот и трое пассажиров погибли при крушении легкомоторного самолета под Коломной

29 июня 2025, 09:46

Фото: iStock/Distortion Media

В Подмосковье в районе деревни Паново потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18Т, предварительно, при исполнении фигуры высшего пилотажа, известной как «бочка». Как сообщает телегам-канал SHOT, в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту погибли. Среди них – пилот и трое пассажиров.